“Appuntamento sul Welfare”: il Collegio dei periti industriali organizza un convegno

Il Collegio dei periti industriali di Grosseto, in collaborazione con l’Ente di previdenza dei periti industriali Eppi, organizza per sabato 25 ottobre, alle 15, all’Hotel Granduca di Grosseto, il convegno “Appuntamento sul Welfare”.

Il convegno, i cui temi centrali sono welfare e professione, rappresenta un momento importante di dibattito e confronto sui nuovi modelli di previdenza ed assistenza. e sulle iniziative necessarie affinché le politiche di welfare integrato possano diventare uno strumento di sviluppo strategico per l’attività professionale e per le tutele assistenziali, anche in relazione ai cambiamenti che il mondo della professione ha subìto per i mutati scenari economici globali.

Il convegno vede nel ruolo di moderatore il presidente del Collegio dei periti industriali di Grosseto Maurizio Ferri (nella foto), mentre i relatori sono i componenti degli organi di governance nazionale dell’Ente di previdenza, rappresentati da Valerio Bignami, presidente del Consiglio di amministrazione di Eppi, e dal grossetano Andrea Pastorelli, componente del Consiglio di indirizzo generale di Eppi.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra i rispettivi enti previdenziali, il convegno darà spazio anche all’intervento della biologa Laura Cutini, che introdurrà il tema della prevenzione e tutela della salute attraverso l’impiego di corretti stili di vita.