“Gli antichi edifici di culto esempio di sostenibilità”: giornata di studio al monastero di Siloe

Sabato 9 novembre, Scuola permanente dell’abitare, con il patrocinio dell’Ordine degli architetti di Grosseto, organizza una giornata di studio a tema – “Gli antichi edifici di culto esempio di sostenibilità” – al monastero di Siloe, a Cinigiano.

Gran parte del nostro patrimonio edilizio storico è ancora di proprietà della Chiesa cattolica che lo sta dismettendo e alienando. Questi luoghi, memoria di un passato glorioso, hanno un potente linguaggio comunicativo capace di trasmettere non solo emozioni e memoria, ma anche tecniche costruttive che, adottate nella nostra contemporaneità, possono essere molto utili nel contesto di una ricercata sostenibilità sociale e climatica.

Programma

Ore 9: registrazione partecipanti per assegnazione Cfp per architetti;

ore 9.30: saluti di Mario Parente, priore della comunità monastica di Siloe, e di Alessandra Moscadelli, presidente dell’Ordine degli architetti di Grosseto;

ore 9.45: Olimpia Niglio, architetto, parlerà del tema “Il riuso del patrimonio culturale di interesse religioso tra Oriente e Occidente”;

ore 10.30: Leonardo Servadio, giornalista, parlerà del tema “Luogo della dinamica eloquente”;

ore 11.15: Roberto Tagliaferri, liturgista, parlerà del tema “Il riuso dei segni del sacro”;

ore 12: Edoardo Milesi, architetto, parlerà del tema “Riuso e pensiero ecologico”;

ore 13.15: pranzo al monastero;

ore 14:15: visita guidata al monastero di Siloe;

ore 15: dibattito. Modera Edoardo Milesi;

ore 16: chiusura dei lavori.

Il pranzo al monastero di Siloe ha un costo di 10 euro a persona. E’ necessario prenotare entro l’8 novembre inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero 0577.847065.

Gli antichi edifici di culto esempio di sostenibilità

Sabato 9 novembre, dalle 9 alle 16 | 5 Cfp per architetti

Ingresso libero – Quota di partecipazione 15 euro in loco (solo per l’accredito dei Cfp per gli iscritti agli Ordini professionali degli architetti)

Iscrizioni su [email protected] o in loco il giorno del convegno

Monastero dell’Incarnazione

Strada San Benedetto 1

58044 Poggi del Sasso

Tel. +39.0577.847.065

[email protected]

OCRA – Officina Creativa dell’Abitare

Via Boldrini 4, Complesso di Sant’Agostino – Montalcino

tel. +39.0577847065 | [email protected]