“Giovani: quale futuro?”, se ne è parlato in un convegno del Rotary Club

Venerdì 11 ottobre, nella sala congressi dell’Hotel Torre di Cala Piccola, tra i più belli del Promontorio con vista mare mozzafiato e delle isole di Giglio e Giannutri, il Rotary Club, con la presidente Anna Scotto, e il Rotaract Club, con il presidente Aldo Cerulli, entrambi di Monte Argentario, hanno organizzato la conferenza dal titolo “Giovani: quale futuro?“. Sono intervenuti il capitano dei Carabinieri della stazione di Orbetello Mario Petrosino, la psicologa Marta Rizzardi e il giornalista Vittorio Introcaso.

Le prospettive dei giovani di oggi, limitatamente al rapporto con il web, è stato il tema presentato per questo appuntamento, con le analisi dei conferenzieri del mondo dei ragazzi, ritenuti sempre meno controllabili per la facilità di accesso ad internet. Lo scopo è stato quello di far riflettere il pubblico presente, prevalentemente composto da adulti, sulle molteplici problematiche degli adolescenti, del loro mondo diverso dalle precedenti generazioni, con un cambiamento epocale della nostra società. Sono state affrontate le tematiche del cyberbullismo, del cyberharrassment e del cybercrime, dall’educazione all’affettività e alla sessualità.

Nelle domande è stata ricordata Greta Thunberg, sedicenne attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, figlia della cantante d’opera Malena Ernman e dell’attore Svante Thunberg. Di recente Greta Thunberg, con Boris Herrmann e la barca Malizia Ocean Challenge, vincitori quest’anno del premio “Ocean tribute”, hanno attraversato l’Atlantico a vela per consentirle di prendere parte senza alcun impatto ambientale ai convegni in tema oltreoceano.

Presente alla conferenza il comandante Daniele Busetto di Artemare Club, che auspica per il tema “Giovani, quale futuro?” un contributo interclub del Rotary e Rotaract e di altre associazioni che portano il nome dell’Argentario, uno dei posti della costa italiana tra i più belli e noti al mondo, per diffondere la realtà concreta e a volte poco conosciuta delle professioni del mare e avvicinare così le ragazze e i ragazzi che vivono in questo posto, più inclini ad abbracciare le carriere in questo settore, come possibile scelta della loro vita con ottime prospettive di crescita e di guadagno.