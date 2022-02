“Argentario meets yachting”: un convegno per promuovere il Promontorio

Nei giorni 28 e 29 marzo prossimi è indetta la prima edizione del convegno, organizzato dall’Associazione Marittimi Argentario, in collaborazione con l’Italian Yacht Masters e la Pro Loco di Porto Santo Stefano, denominato “Argentario meets yachting“. L’evento si svolgerà nella struttura alberghiera balneare “Il Veliero”, in località Giannella. Sarà un punto d’incontro tra aziende, comandanti, cantieri e yacht manager e il focus sarà la promozione delle associazioni organizzatrici dell’evento.

Il programma prevede, per la sera di lunedì 28 marzo, un welcome cocktail e lo sponsor Gala Dinner, per poi proseguire martedì 29 marzo con il welcome speech del presidente dell’Associazione Marittimi Argentario, il direttore di macchina Massimo Costanzo, e del presidente dell’Italian Yacht Masters, il comandante Gino Battaglia, seguito dal forum “Il lavoro a bordo nello yachting”, con interventi sui requisiti degli equipaggi, la preparazione professionale a 360°, la ricerca di equipaggi, le esigenze armatoriali, ospiti e manager e la sicurezza sul lavoro a bordo e nei cantieri navali. Interverranno qualificati protagonisti del settore, moderatore il comandante Daniele Busetto, presidente di Artemare Club. L’evento sarà concluso con un brunch e il networking. Main sponsor Nautica Cala Galera, Elettromare di Gabriele Fusini, Solari Antincendio e Sicurezza e Sea Star Shipping.

L’Associazione Marittimi Argentario nasce nel 2006 tra i lavoratori marittimi che operano nel diporto e nella marineria mercantile; presieduta dal direttore di macchina Massimo Costanzo, sviluppa tante attività e iniziative per contribuire all’elevazione morale, materiale, culturale e professionale degli associati al fine di garantire agli stessi piena occupazione, costituire un punto di aggregazione e di informazione.

L’Italian Yacht Masters, presieduto dal comandante Gino Battaglia, è un sodalizio di comandanti e primi ufficiali nato nel 2013, si riunisce ogni anno nella prestigiosa sede dello Yacht Club di Marina di Loano e partecipa allo Yare di Viareggio in qualità di partner privilegiato, inoltre è consulente dell’Ucina e organizza diversi corsi professionali. La Pro loco di Porto Santo Stefano, presieduta da Domenico Solari, è un’associazione apolitica e senza scopo di lucro che si propone di promuovere il territorio in ambito turistico, ambientale e culturale in collaborazione con il Comune di Monte Argentario e altre associazioni che ne condividono le finalità.

Il Veliero è una struttura turistica con stabilimento e ristorazione, gestita dai coniugi Enza e Vincenzo Di Roberto, coadiuvati dal figlio Nicola, in un edificio storico sulla spiaggia della Giannella costruito negli anni ’30 e progettato dal famoso architetto Marcello Piacentini, dove si possono ammirare dei tramonti mozzafiato e un orizzonte meraviglioso, caratterizzato nei giorni di cielo limpido dal profilo dell’Isola d’Elba fino alle cime della Corsica. Cucina tradizionale di piatti a base di pesce approvvigionati direttamente nel mercato locale e dai pescherecci di famiglia.

Un’importante occasione per far incontrare i protagonisti dello yachting di fronte al bellissimo e famoso promontorio dell’Argentario.