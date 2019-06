Venerdì 21 giugno, a Paganico, per il secondo anno consecutivo, torna l’appuntamento con Mediterraneo Toscano (MediTo), il convegno internazionale dedicato alle ricerche archeologiche in corso in Maremma, organizzato dal “Centro studi città e territorio” in collaborazione con l’associazione culturale “Past in Progress”, l’Università di Buffalo (New York) e con il sostegno del Comune di Civitella Paganico.

Mentre la prima edizione 2018 era incentrata sui paesaggi dell’Etruria nell’età romana, l’edizione 2019 analizzerà i paesaggi della Tuscia mediterranea fra tardoantico e Alto Medievo. Il convegno si terrà nella struttura del Relais Santa Genoveffa, a partire dalle 9, con i saluti di Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico, e di Matteo Milletti, funzionario della Soprintendenza. Protagonisti del convegno saranno numerosi ricercatori provenienti dal mondo accademico italiano e internazionale, portatori delle più innovative istanze della ricerca, studiosi appassionati ed esperti conoscitori del territorio provenienti dagli enti del settore e con competenze multidisciplinari.

«A Civitella Paganico sono presenti insediamenti antichi di grande interesse – commenta il sindaco Alessandra Biondi –. Consapevoli che tutto ciò può rappresentare una leva strategica per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio, siamo ben lieti di ospitare per il secondo anno un convegno internazionale con archeologi e rappresentanti del settore. Il convegno sarà anche l’occasione per divulgare i risultati delle campagne di scavo in corso nel sito archeologico di Podere Cannicci all’interno della Tenuta di Monteverdi. Continueremo a lavorare in questo senso per valorizzare al meglio il nostro prezioso patrimonio archeologico anche con una nuova delega che ho voluto affidare al consigliere comunale Luca Giannuzzi Savelli».

Il paesaggio antico è uno dei temi principali per l’analisi e la ricostruzione della storia economica e sociale del mondo classico. L’obiettivo di Mediterraneo Toscano (MediTo) è creare uno spazio di confronto tra archeologi e ricercatori, italiani e stranieri, per presentare e discutere nuove e vecchie ricerche, interpretazioni, teorie e metodi che, con approccio economico, analizzano la società che durante l’età tardoantica e l’Alto Medioevo abitò la Toscana marittima centro-meridionale. L’incontro, vero e proprio workshop, sarà l’occasione per discutere sui risultati delle ricerche in corso e creare i capisaldi per le ricerche future. Questi workshop, che dovrebbero rispettare la cadenza annuale, saranno incentrati sulle nuove metodologie di ricerca archeologica e sulla ricaduta economica e sociale che hanno, o dovrebbero avere, sul territorio, per valorizzarlo nelle forme di volta in volta necessarie e per confrontarlo con il valore economico e sociale che aveva nell’antichità.

Gli ultimi dieci anni hanno visto, infatti, il moltiplicarsi di progetti archeologici tesi a investigare i paesaggi romani e tardo antichi alla luce dei più recenti dibattiti storiografici, stimolati da una visione mediterranea e non più regionale della rete insediativa e dei rapporti economici ad essa interconnessi. Valli di fiumi, centri urbani, insediamenti costieri sono tasselli di un’unica storia che MediTo vuole scoprire, raccontare e rendere pubblica.

L’importanza della divulgazione scientifica dei progetti di ricerca e la crescente necessità di confronto tra specialisti culmineranno nella pubblicazione degli atti del convegno a poca distanza dall’evento. Il Comitato scientifico è composto da Richard Hodges (Università di Southampton), Daniele Manacorda (Università di Roma 3), Carolina Megale (Università di Firenze), Riccardo Rao (Università di Bergamo) e Alessandro Sebastiani (University at Buffalo). Direzione del progetto: Carolina Megale, archeologa, Marco Paperini, storico, e Alessandro Sebastiani, archeologo.

Il programma

Ore 9:00 – 9:15: Saluti delle autorità

Alessandra Biondi – Sindaco di Civitella Paganico; Matteo Milletti – Funzionario Soprintendenza

Sessione 1: Il paesaggio rurale dopo le Ville

ore 9:15 – 9:30: Chair: Simone Collavini

ore 9:30 – 9:50: G. Bianchi, L. Dallai, R. Hodges – Progetto nEU-Med: insediamenti e paesaggio nelle laguna di Torre Mozza tra tardo antico e altomedioevo

ore 9:50 – 10:10: G. Bianchi, R. Hodges, L. Marasco – Progetto nEU-Med: Vetricella, indagini in un sito altomedievale di pianura

ore 10:10 – 10:30: Federico Cantini, Gianluca Martinez – “Il fiume e la villa”. L’Arno e la villa dei Vetti tra età tardoantica e altomedioevo: un rapporto complesso.

ore 10:30 – 10:50: Stefano Campana – Paesaggi agrari, funerari, insediamenti e infrastrutture nell’ager Rosellanus tra tarda antichità e medioevo – Progetto Emptyscapes

ore 10:50 – 11:10 Discussant: Fabio Saggioro

11:10 – 11:30 coffee break

Sessione 2: Il paesaggio urbano tra tardoantico e altomedioevo

ore 11:30 – 11:45: Chair: Alessandro Sebastiani

ore 11:45 – 12:05: Simonetta Menchelli, Paolo Sangriso, Stefano Genovesi, Rocco Marchesi – Luni. Il quartiere di Porta Marina fra Goti, Bizantini e Longobardi

ore 12:05 – 12:25: Maria Grazia Celuzza, Todd Fenton – Roselle tardoantica ed altomedievale: l’area delle terme, la cattedrale e il cimitero

ore 12:30 – 14:00: pranzo

ore 14:00 – 14:20 : Antonio Alberti – Pisa tra tardo antico e altomedioevo: una città in trasformazione.

ore 14:20 – 14:40: Francesca Romana Stasolla – Paesaggi tra mare e colline: una città altomedievale nella Tuscia romana

ore 14:40 – 15:00: Discussant: Richard Hodges

Sessione 3: Il Mediterraneo cerniera

ore 15:00 – 15:15 Chair: Riccardo Rao

ore 15:15 – 15:35: Elena Chirico, Alessandro Sebastiani – Paesaggi insediativi della costa rosellana tra IV e VII secolo

ore 15:35 – 15:55: Carolina Megale, Marco Paperini – Evidenze di paesaggi paleocristiani: il caso di

Poggio del Molino

ore 16:00 – 16:30: Coffee Break

ore 16:30 – 16:50: Emanuele Vaccaro – Tra mare e terra: sistemi di scambio tra aree costiere ed interne della Toscana meridionale (IV-VI secolo d.C.)

ore 16:50 – 17:10: Paolo Tomei – Mulini sulla costa toscana alla luce della documentazione scritta

ore 17.10 – 17:30: Discussant: Sauro Gelichi

ore 17:30 – 18:30: Sintesi e prospettive di ricerca (Tavola rotonda)

Richard Hodges

Simone Collavini

Sauro Gelichi

Fabio Saggioro

Riccardo Santangeli Valenzani