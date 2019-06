Malattie correlate al lavoro: se ne parla in un convegno di Cia e Inac

Con l’obiettivo di condurre un’approfondita valutazione sulle malattie professionali, sulla disciplina in tema di tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro a fronte delle esigenze legate alla emersione di nuove patologie e di nuovi rischi, Inac – Istituto nazionale assistenza ai cittadini e Cia – Confederazione italiana agricoltori di Grosseto, in collaborazione con la Asl di Grosseto, organizzeranno un convegno intitolato “Malattie correlate al lavoro: dalla prevenzione all’indennizzo“, che si terrà a Grosseto lunedì 24 giugno, dalle 9.15, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia, in piazza Dante.

L’evento intende promuovere un momento di confronto e di incontro con il coinvolgimento di illustri esperti del settore medico-legale e in termini di sicurezza e prevenzione, per dare vita ad un vivace e fattivo confronto articolato in merito alla complessità della materia. Sarà una mattinata per un’approfondita valutazione sulla malattie professionali, durante la quale sarà analizzata la disciplina in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a fronte delle esigenze legate alla emersione di nuove patologie e di nuovi rischi e come fare per ottenerne il riconoscimento e diminuirne l’incidenza.

Grazie alla presenza di esperti della Asl di Grosseto, una parte del convegno sarà dedicata alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle buone prassi per la salute e non ultimo al ruolo dei patronati nel riconoscimento delle malattie professionali in ambito agricolo.