Centenario Bianciardi: un convegno alla Camera per celebrare lo scrittore grossetano

“Ricorre oggi, mercoledì 14 dicembre, il centenario della nascita di Luciano Bianciardi, scrittore, traduttore e giornalista nato a Grosseto e che ha rappresentato nel secondo dopoguerra l’emblema dell’intellettuale-artista che concepiva l’attività culturale non come strumento di denuncia e di presa di coscienza, ma anche come intervento direttamente e immediatamente militante. Sono numerose le iniziative in Toscana ed in tutta Italia che verranno dedicate alla sua memoria ed anche la Camera dei Deputati ospiterà, nei prossimi mesi, un convegno celebrare le sue opere e la sua memoria”: è quanto dichiara il deputato grossetano del Pd Marco Simiani, intervenendo a Montecitorio per onorare tale ricorrenza.