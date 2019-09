“Arcipelago pulito e plastic free”: se ne parla in un convengo del Lions

Castiglione della Pescaia per tre giorni è al centro del dibattito italiano sul turismo.

Nella Piccola Svizzera si svolge infatti il G20s delle spiagge italiane, che riunisce i 20 Comuni italiani con maggiore affluenza turistica, più i sei Comuni che seguono nella classifica. Si tratta di un’occasione unica per il territorio, nella quale saranno discussi temi di primaria importanza per la nostra economia: dal turismo all’ambiente, dalla pulizia dei mari alla qualità della vita.

Il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum, da sempre stimolo culturale, sociale ed economico per la comunità, ha deciso di promuovere, all’interno di questa eccezionale tre giorni, un evento nell’evento. Venerdì 20 settembre, alle 17, a Riva del Sole, ha organizzato, su idea della presidente Valentina Merlo (nella foto), il convegno “Arcipelago pulito e plastic free”, con relatori di primo piano nel settore.

All’incontro parteciperanno, oltre al sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani, il vicesindaco Elena Nappi, l’ingegnere Francesco Martino della Martino associati, società di servizi di ingegneristica ambientale, Angelo Gentili, responsabile nazionale di Legambiente, Luana Pappetti, dell’associazione Tartamare, Massimo Favilli, direttore soci e comunicazione du Unicoop Tirreno, Diego Barsotti, responsabile della comunicazione di Revet. Modererà Paolo Pisani, socio del Club.

“La nostra mission – dichiara la presidente del Lions Club Salebrum Valentina Merlo – è quella di stimolare e sostenere la crescita della comunità. Crediamo che in un momento così importante per Castiglione sia utile promuovere un dibattito sul rispetto dell’ambiente, considerato il fatto che il nostro Comune è impegnato da sempre in questo con progetti e professionalità di altissimo livello“.