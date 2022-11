“Urgenze chirurgiche nel bambino e nell’adolescente”: il Kiwanis organizza un convegno

Sabato 19 novembre, con inizio alle 17, a Massa Marittima, nella sala congressi del Palazzo dell’Abbondanza, in via Carlo Goldoni, 1, il Kiwanis Club Follonica organizzerà un convegno medico scientifico pubblico sul tema “Urgenze chirurgiche nel bambino e nell’adolescente”.

Relazionerà, alla presenza di autorità cittadine e del pubblico, il professor Claudio Spinelli, esperto in Chirurgia pediatrica, con alcuni suoi allievi.

Il servizio che il Kiwanis Club Follonica vuol dare con questo convegno è quello di mettere al corrente il pubblico, che vorrà partecipare, sulle problematiche delle urgenze chirurgiche nel bambino e nell’adolescente.

Oltre al pubblico, parteciperanno al convegno anche medici di famiglia e pediatri, che potranno dialogare e discutere con i relatori.

Il professor Claudio Spinelli, laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode, si è specializzato inizialmente in Chirurgia generale, per poi conseguire la specializzazione in Chirurgia pediatrica ed in Urologia.

Si occupa principalmente di chirurgia della tiroide, dolore addominale, criptorchidismo, varicocele, ernie e cisti ovariche.

E’ professore ordinario di Chirurgia pediatrica ed infantile all’Università di Pisa e attualmente è direttore della sezione universitaria di Chirurgia pediatrica e adolescenziale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa (ospedale di Cisanello).

Il professor Spinelli è autore di oltre 580 pubblicazioni scientifiche ed ha partecipato a numerosi congressi in Italia e all’estero.

Oltre al professor Spinelli relazioneranno anche il dottor Marco Ghionsoli, ricercatore universitario; la dottoressa Beate Kuppers, anestesista pediatra; la dottoressa Carla Guglielmo, medico in formazione in Chirurgia pediatrica; Linda Igrissi Sahli, tesista in Chirurgia pediatrica.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Massa Marittima.