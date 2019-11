“L’Italia e i vincoli esterni dell’Unione europea”: se ne parla in un convegno

Sabato 16 novembre, alle 17, all’Hotel Fontermosa di Fonteblanda, è in programma un convegno dal titolo “L’Italia e i vincoli esterni dell’Unione europea – Quale futuro per il Made in ltaly?“.

Interverranno i parlamentari Mario Lolini, parlamentare e vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera, e Antonio Maria Rinaldi, professore di economia, europarlamentare e animatore di Scenari Economici

“In un momento così delicato perle nostre produzioni ed in virtù di alcuni vincoli e direttive emanate dalla Commissione Europea, si è sentita la necessità di riportare un quadro macro sulle incidenze di alcune politiche esterne verso l’Italia e, soprattutto, le ricadute sulle micro realtà come la Maremma ,in particolare nei settori attinenti all’agroalimentare – dichiara il dottor Carlo Botta, di Scenari Economici -. Un evento che interesserà sicuramente agli operatori locali e non, in quanto verranno illustrati alcuni settori di riferimento con altresì prospettive e criticità future“.

L’eurodeputato Antonio Maria Rinaldi (in forza alla Lega) illustrerà come alcuni vincoli esterni caratterizzano le nostre economie e in che modo possono mettere in difficoltà le nostre aziende, mentre l’onorevole Mario Lolini si concentrerà soprattutto sulle incidenze e sulla situazione delle nostre produzioni locali in relazione con le politiche comunitarie.

Infine, Carlo Botta (consulente di marketing e membro del team di Scenari Economici) illustrerà le criticità dell’area Euro e le necessità di regolamentare sia le multinazionali che i colossi dell’e-commerce, illustrando inoltre una prospettiva delle “monopolizzazioni” dalle quali difendere il nostro Made in ltaly.

Il convegno vuole consentire una panoramica agli operatori e ai cittadini che vada oltre al consueto e non sempre completo dibattito politico, ma soprattutto cercherà di fornire spunti interessanti per chi ancora ha il “coraggio” di fare impresa.

Seguiranno domande del pubblico e, per chi lo desidera, è prevista una degustazione enogastronomica in compagnia degli ospiti relatori.