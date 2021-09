Emergenza covid, Forza Italia: “Saremo protagonisti della rinascita economica, ecco come”

Questa mattina si è tenuto l’incontro dal titolo “Scenari imprenditoriali post pandemia“, promosso da Forza Italia all’hotel Granduca di Grosseto.

All’evento sono intervenuti Luca Agresti, vicesindaco ed assessore con delega alla cultura e al turismo del Comune di Grosseto, la deputata alla Camera di Forza Italia, Erica Mazzetti, il senatore di Forza Italia Roberto Berardi, il coordinatore comunale di Forza Italia Giovanni Rispoli e l’ex sindaco di Grosseto Alessandro Antichi.

È stata l’occasione per lanciare le nuove strategie politiche per incentivare e supportare l’economia del territorio, grossetano e non solo, a seguito della pandemia da Covid-19 che ha messo a dura prova la tenuta economica del Paese. Una visione rivolta verso il futuro e allo sviluppo che l’amministrazione Vivarelli Colonna ha promosso fin dai primi mesi della crisi sanitaria. Infatti, la Giunta comunale, di concerto con molteplici realtà private e pubbliche, ha costituto il Nucleo Fenice, una realtà composta da tavoli operativi finalizzati a un intervento concreto in tema di fiscalità, permessi, concessioni, contributi e progetti territoriali. Un lavoro di collaborazione e di analisi della realtà locale che ha portato dei benefici alla comunità, come il prestito d’onore per i cittadini e per le imprese e l’estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 per gli imprenditori del settore balneare.

“Scenari imprenditoriali post pandemia” ha voluto evidenziare i passi successivi che lo Stato e le realtà comunali devono muovere per tutelare e valorizzare le imprese, con la consapevolezza che l’eccezionalità dei nostri tempi impone alla classe dirigente uno sforzo deciso e netto negli interventi di sostegno e progresso.

“Ringrazio Alessandro Antichi per aver organizzato questo incontro – ha dichiarato Luca Agresti, vicesindaco di Grosseto ed assessore con delega alla cultura e al turismo -. E’ stato uno dei migliori sindaci di Grosseto e siamo riconoscenti di averlo accanto in questa campagna elettorale. Sono contento dell’impegno profuso in questi ultimi cinque anni dall’amministrazione Vivarelli Colonna. Abbiamo rispettato il programma elettorale e abbiamo già in mente gli obiettivi futuri. Siamo proiettati sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, come la cultura e lo sport, in modo da rafforzare la nostra economia. Abbiamo l’obiettivo di recuperare finanziamenti importanti e presenteremo progetti altrettanto importanti. Sul Pnrr e su come rilanciare il territorio dopo la pandemia abbiamo le idee chiare”.

“La pandemia è stata una guerra, dalla quale stiamo uscendo vittoriosi grazie ai vaccini – ha sottolineato il senatore Roberto Berardi -. Dobbiamo saper cogliere delle opportunità da questa drammatica esperienza. Forza Italia è il partito del buon governo e vuole tutelare famiglie e imprese. Grazie al Pnrr potremo spendere i soldi in modo positivo, con un conseguente, considerevole aumento del Pil. Dobbiamo insegnare ai giovani la cultura del lavoro e migliorare il meccanismo del reddito di cittadinanza”.

“L’amministrazione Vivarelli Colonna si è dimostrata concreta, pratica e ha lavorato per il bene dei grossetani – ha dichiarato Erica Mazzetti, deputata alla Camera per Forza Italia -. Il Pnrr permetterà alle aziende private di svolgere lavori pubblici, tramite i progetti degli Enti territoriali. Il Ministero pubblicherà i bandi di gara e i lavori dovranno terminare entro il 2026. Per realizzare questi obiettivi ci vogliono molte riforme e bisogna lavorare sulla progettazione, avere idee costruttive e che sviluppino un territorio e tutelino l’ambiente. A questo proposito, la Maremma dovrà avere progetti che la colleghino con il resto del Paese. E’ necessario fare progetti per migliorare i luoghi in cui vivono le persone. Forza Italia ascolterà i lavoratori e trasformerà le loro esigenze in provvedimenti. La sfida più grande sarà riportate le persone ad avere un’occupazione perchè c’è tanta gente che preferisce restate a casa con il reddito di cittadinanza. Dobbiamo incentivare le imprese ad assumere e dobbiamo tornare ad investire sulla formazione”

“Per quanto mi riguarda – ha osservato Giovanni Rispoli, coordinatore comunale di Forza Italia -, lavorando nel settore dell’edilizia non posso dire che il comparto non stia reggendo botta a quella che è stata dopo la Seconda guerra mondiale forse la più grande crisi di tutti i tempi. Gli imprenditori del settore si sono subito rimboccati le maniche e hanno ripreso da dove avevano terminato a causa dei lockdown. Quello che c’è da migliorare è sicuramente l’aspetto burocratico, che per chi fa impresa deve essere più agevolato in modo da incentivare la ripresa delle attività a pieno regime“.

“In questo periodo di grande incertezza – ha detto Alessandro Antichi, ex sindaco di Grosseto -, in cui gli storici ritardi infrastrutturali e le ataviche carenze del sistema ‘limitano e castrano ogni ipotesi di sviluppo e ogni pensiero per il domani, demotivano il tessuto imprenditoriale, mortificano i lavoratori, allontano definitivamente i giovani, così recita il 19° rapporto sull’economia della Camera di Commercio’, è necessario che la politica locale sappia utilizzare gli strumenti dell’amministrazione pubblica per mobilitare le risorse migliori, le energie vitali di questa comunità, che già in passato hanno saputo sottrarla a un destino annunciato di ‘declino nel sottosviluppo’. Certezza e chiarezza delle regole, percezione della libertà di agire e intraprendere in un quadro programmatico aperto alle iniziative imprenditoriali, coesione sociale fondata sulla capacità di collaborare ed includere unita a un forte senso identitario debbono fondersi insieme per generare fiducia e volontà di rinascita dopo la pandemia.”