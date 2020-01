Governo del territorio: convegno del Collegio dei geometri sulla Legge regionale

Venerdì 17 gennaio, dalle 9, all’Hotel Granduca di Grosseto, è in programma un convegno, organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Grosseto con la Regione Toscana, dal titolo “Le ultime novità della Legge regionale n. 65/2014”.

L’evento vuole essere l’occasione per fare il punto sugli indirizzi ed i programmi di governo del territorio in Toscana e per avere un quadro generale sui recenti aggiornamenti alla Legge regionale n. 65/2014 e vedrà la partecipazione di importanti personalità politiche e amministrative della Regione, per quanto riguarda appunto la materia del governo del territorio, quali: