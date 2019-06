“Gli anziani: quale futuro? Salute e benessere”: convegno di Anp Cia in sala Pegaso

Quale salute e quale benessere per gli anziani? Se ne parla in un convegno promosso da Anp Cia Grosseto il prossimo 5 luglio nella sala Pegaso in piazza Dante, alla presenza di Stefania Saccardi, assessore regionale diritto alla salute; Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana Sud Est, oltre alle autorità locali competenti in materia.

Nel corso dell’incontro saranno affrontate le nuove richieste in tema di salute nate dall’aumento del numero di anziani in provincia di Grosseto e saranno analizzate le necessità di chi vive nelle aree interne o marginali dove i servizi, anche essenziali, sono in costante diminuzione. Problemi che si aggravano per chi vive solo o non è autosufficiente.

L’allungamento della vita infatti non va sempre di pari passo con le buone condizioni di salute aumentando in questo modo le domande di aiuto ai servizi sociali territoriali. Oltre a questi temi, saranno anche affrontati i tempi di attesa per le visite mediche, il rapporto tra sistema pubblico e l’intramoenia, la mancanza di un’efficiente banda larga nelle aree rurali e di una mappature dei poderi. Sempre nella mattinata saranno affrontati anche i rapporti tra rappresentati dell’associazione e la partecipazione al comitato della Società della Salute.