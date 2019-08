Controlli dei Carabinieri con la stazione mobile: giovane trovato con un coltello in discoteca, due uomini denunciati per spaccio

In considerazione del particolare afflusso turistico del periodo, i carabinieri della Compagnia di Follonica hanno intensificato l’attività di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto nei giorni a cavallo di Ferragosto.

Il dispositivo di prevenzione diurno e notturno è stato incrementato con l’utilizzo della stazione mobile, veicolo attrezzato per la ricezione di denunce e segnalazioni, la compilazione di atti e l’effettuazione di approfonditi controlli. L’iniziativa si prefigge lo scopo di assicurare una maggiore presenza in quelle località dove è maggiore la presenza di turisti e che costituiscono aree particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza pubblica.

Sono state presidiate a turno varie zone della città di Follonica, in particolare pinete, la stazione ferroviaria e piazza XXV Aprile, nonché della costa scarlinese, come le aree di accesso a Cala Violina.

La principale caratteristica della stazione mobile è la sua versatilità e flessibilità di impiego; infatti, è stata utilizzata sia in occasione delle principali manifestazioni del periodo, che hanno richiamato numerosissime persone, come il Follonica Summer Festival e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici della sera di Ferragosto, sia durante i servizi di controllo alla circolazione stradale e quelli effettuati nei pressi delle principali discoteche della zona.

Significativi i risultati ottenuti nell’ultima settimana, sia in termini di prevenzione che di repressione dell’illegalità diffusa. Sono state controllate oltre 350 persone e più di 200 veicoli. Le pattuglie dell’Arma hanno ritirato 8 patenti e sanzionato altrettanti conducenti per guida in stato di ebbrezza, divieto di sorpasso e uso del cellulare alla guida. 128 i punti della patente ritirati.

Un 28enne pratese è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello all’interno di una nota discoteca della zona e individuato grazie alla collaborazione del personale di sicurezza del locale. Nella zona della stazione ferroviaria due nordafricani sono stati trovati con una modica quantità di cocaina, pronta per essere venduta, e quindi denunciati per spaccio. Un 43enne lucchese è stato sanzionato con una multa di 102 euro per ubriachezza molesta all’interno di un bar dove stava disturbando la clientela.

I servizi preventivi con l’impiego della stazione mobile proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno anche altri comuni, tra cui Gavorrano e Roccastrada.