Sfrecciano a 191 e a 209 chilometri orari sull’Aurelia: patenti ritirate e multe di 1000 euro

Dall’inizio di febbraio la Polizia Stradale di Grosseto ha ritirato 24 patenti ad altrettanti automobilisti, che sfrecciavano a tutto gas sull’Aurelia, ignorando il limite dei 90 Km/h.

Una donna di origine rumena, di 30 anni, ha raggiunto con la sua Mercedes i 191 Km/h, mentre un trentenne di origine cubana è stato immortalato dal telelaser mentre schizzava a bordo della sua Bmw X4 a 209 Km/h.

Nonostante la velocità pazzesca, i poliziotti del Distaccamento di Orbetello non se li sono fatti scappare e sono riusciti a riprenderli con l’apparecchiatura e a contestargli una multa salatissima di circa 1000 euro: ad entrambi, poi, è stata anche ritirata la patente.

Nel mese in corso, durante i controlli di velocità, organizzati soprattutto sull’Aurelia, per prevenire e contrastare le condotte pericolose al volante, che sono spesso tra le principali cause di incidenti, la Polstrada ha fermato 80 automobilisti, che viaggiavano superando il limite di velocità, contestando altrettanti verbali, per un totale di 26.400 euro.

Sono in tutto 173 le violazioni accertate e 312 i punti decurtati dalle patenti.