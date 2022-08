Controlli a tappeto della Polizia Stradale con drug e alcol test: multati 4 autisti, sequestrata auto

Nella notte del 28 agosto scorso, la Polizia ha svolto un’operazione a Follonica, diretta al controllo dei conducenti e, quindi, alla prevenzione degli incidenti dovuti a condotte di guida distratte, nonché all’uso di stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche.

Il servizio è stato svolto impiegando 5 pattuglie, anche con l’ausilio di personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Venturina, supportate da un ufficio mobile per l’effettuazione di drug-test, ossia tamponi per la raccolta della saliva degli automobilisti sospettati di essersi messi al volante dopo l’assunzione di droghe.

Le pattuglie hanno identificato ben 80 persone e controllato 50 veicoli, sottoponendo i conducenti sia al test per l’assunzione di droghe che di alcool.

Al termine dell’operazione 4 autisti sono stati multati per guida in stato di ebrezza e 2 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; sono state ritirate 4 patenti, sequestrata un’auto e decurtati ben 55 punti.

I servizi continueranno anche durante il prossimo autunno.