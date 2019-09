Controlli di Polizia e Municipale nei palazzi abbandonati: trovati due stranieri

Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale hanno effettuato dei controlli negli edifici abbandonati di via Fucini, a Grosseto, nell’ambito di un’operazione svolta per rintracciare Enrico Prosperi, scomparso dal capoluogo maremmano da quasi due settimane.

Nel corso dell’operazione, all’interno degli stabili abbandonati sono stati rintracciati due cittadini stranieri, di cui un ghanese, già noto alle forze dell’ordine per reati relativi a furti e spaccio di droga e già segnalato ieri sera all’Autorita Giudiziaria poichè trovato in possesso di arnesi atti allo scasso.

L’altro uomo, di nazionalità tunisina, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina.

Entrambi sono stati condotti in Questura dai poliziotti e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le verifiche in ordine alla loro posizione sul territorio nazionale nonchè per le conseguenti segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.