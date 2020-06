Controlli a tappeto nei parchi: sequestrata droga, denunciato per aver venduto alcol a minori

Controlli a tappeto da parte degli agenti della Polizia municipale nei parchi della città, con particolare attenzione a quello di via Giotto e al D-Park: nel fine settimana sono state emesse le prime multe per chi consumava alcolici e aveva con sé bottiglie o contenitori di vetro. In totale quattro sanzioni. Il tutto sulla base dell’ordinanza che stabilisce il divieto di introdurre e consumare bevande alcoliche, nonché qualsiasi altra bevanda o alimento in bottiglie o contenitori di vetro, dalle 21 fino alle 6 nei parchi, giardini o zone di verde pubblico destinate alla collettività.

Non solo: è stato emesso un verbale nei confronti di un commerciante per aver venduto alcol ai minori e sono state sequestrate due dosi di droga per uso personale, in un caso grazie al nucleo cinofili della Polizia municipale di Grosseto.

“All’origine della mia ordinanza c’erano proprio le segnalazioni relative ai due principali parchi cittadini, punto di ritrovo nei primi weekend estivi e sede di bivacchi notturni – spiega il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: stiamo agendo su più fronti, sia dal punto di vista della prevenzione, lo abbiamo fatto con i volontari nel periodo post-Covid e lo stiamo facendo con gli educatori messi in campo dai vari progetti del Comune, che dal punto di vista della repressione, così da dare un segnale forte. Grazie all’assessore alla sicurezza Fausto Turbanti“.