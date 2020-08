Sicurezza e rispetto delle norme anti Covid: controlli a tappeto della Municipale

Send an email

Ieri sera alcune pattuglie della Polizia municipale erano presenti a Marina di Grosseto per tutelare la sicurezza dei cittadini e per controllare il rispetto delle norme anti Covid.

“Le pattuglie, presenti all’ingresso di Marina e in borghese nel corso cittadino, hanno rilevato massimo rispetto delle regole e nessuna criticità sulle spiagge e nei pressi degli stabilimenti balneari – spiega sulla sua pagina Facebook il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. L’intervento segue quello avvenuto poco tempo fa sulle mura di Grosseto. L’obiettivo è sempre lo stesso: essere presenti per la tutela dei cittadini e per il decoro del territorio. Grazie all’assessore Fausto Turbanti, grazie alla Polizia municipale e al nucleo cinofilo“.