Controlli della Polizia Municipale in via Sauro e alla stazione: una persona in manette

Continuano senza sosta i controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati da parte della Polizia Municipale di Grosseto. In particolare, le attività si stanno concentrando nelle aree ritenute più a rischio di attività illecite, come la zona di via Sauro e quella della stazione ferroviaria.

A tale proposito, nei giorni scorsi gli agenti del Nucleo operativo sicurezza, nell’ambito delle loro attività di ricognizione, sono stati protagonisti di alcune fondamentali identificazioni di soggetti, che hanno tempestivamente condotto a un arresto i cui dettagli sono stati portati all’attenzione delle autorità giudiziarie e saranno presto resi noti.

“L’azione coordinata e sistematica della Polizia Municipale – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale – si innesta nel percorso di potenziamento dei controlli che, come promesso, abbiamo attivato nelle aree più sensibili, proprio come via Sauro e la stazione. La nostra ferma volontà è quella di combattere con tutti i mezzi che la legge mette a disposizione ogni possibile minaccia alla sicurezza e alla salute pubblica. La nostra riconoscenza va al comandante Alessio Pasquini, al Nucleo operativo sicurezza guidato dal vicecomandante Bettazzi e a tutto il corpo di Polizia Municipale per l’impegno costante e l’azione in favore dei cittadini, che ringraziamo per la collaborazione sempre viva e per le precise segnalazioni”.