Controlli della Municipale sui bus scolastici alla Cittadella: 6 studenti senza green pass

Iniziativa di controllo da parte della Polizia Municipale di Grosseto sui mezzi di trasporto riservati agli studenti, per l’utilizzo dei quali vige l’obbligo del green pass.

Nella giornata odierna, nell’ambito di una serie di attività concordate con le altre istituzioni e Forze dell’Ordine, sono stati effettuati circa cento controlli nell’area della Cittadella dello studente, sui ragazzi in ripartenza, riscontrando in sei casi l’assenza di green pass.

L’assessore alla sicurezza del Comune di Grosseto Riccardo Megale sottolinea “come i nostri servizi di controllo siano anche volti a garantire un regolare funzionamento e fruizione dei servizi. Per questo rivolgiamo un appello alle famiglie, soprattutto a quelle degli studenti pendolari delle frazioni o di altri comuni, ricordando loro che l’obbligo del possesso della certificazione verde va a maggior tutela di tutti i nostri studenti ed è necessario per poter far loro usufruire dei servizi di trasporto scolastico“.