Controlli a tappeto della Polizia in centro e in via Roma: quattro persone arrestate

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, con l’obiettivo di assicurare e mantenere, attraverso una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio, le condizioni per la tranquillità pubblica, aumentando la percezione di sicurezza dei cittadini.

Anche a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, nel corso della settimana, la Questura ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio con l’impiego delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura.

L’attività svolta nello specifico nei giorni scorsi ha interessato via Roma e le vie limitrofe, la zona di palazzo Cosimini, via Oberdan e la zona del palazzo “ex Rama”.

Questi interventi, realizzati principalmente in orari serali e notturni, hanno permesso di identificare complessivamente quasi 700 persone, molti dei quali stranieri.

Tra gli stranieri controllati uno di questi è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno ed è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione, che ha provveduto al suo accompagnamento al centro permanenza per i rimpatri di Roma per l’espulsione dal territorio nazionale.

Un altro cittadino straniero, anch’egli irregolare sul territorio nazionale, è stato invece arrestato in quanto trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

Nella stessa settimana è stato arrestato dalle Volanti anche un cittadino italiano per danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Altri due arresti sono poi stati eseguiti in esecuzione di ordini di carcerazione nei confronti di due cittadini italiani, uno per reati finanziari e uno per ripristino della detenzione in carcere a causa della violazione delle misure alternative.

Analoghe attività di controllo del territorio verranno ripetute nelle prossime settimane nelle zone cittadine interessate da situazioni di degrado e da fenomeni di illegalità.