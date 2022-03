Controlli a tappeto nel weekend in centro: identificate 1200 persone, ispezionati 28 locali

Anche nello scorso fine settimana si sono svolti i servizi di controllo nelle ore della movida nel centro di Grosseto.

I servizi, volti a prevenire episodi di illegalità e degrado urbano, sono stati svolti in forma coordinata da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, con il consistente contributo della Polizia Municipale, presente anche con proprie unità cinofile.

Nel complesso sono state controllate circa 1200 persone e ispezionati 28 esercizi pubblici. Durante le attività non sono state elevate sanzioni.

I controlli si sono protratti fino a tarda ora ed in tutto il centro storico, da piazza San Francesco a piazza del Sale, nelle zone limitrofe a via Garibaldi e via Saffi, nonché sulle Mura medicee, senza riscontrare le criticità segnalate in passato.

I servizi continueranno, con la medesima intensità, durante i prossimi fine settimana.