Centro storico, continuano i controlli a tappeto delle forze dell’ordine: il bilancio del weekend

Per tutto il fine settimana, domenica compresa, sono proseguiti, nel centro storico di Grosseto, incessanti servizi delle forze dell’ordine di controllo del territorio, predisposti dalla Questura insieme alle altre forze di polizia a seguito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto e finalizzati alla prevenzione del fenomeno della cosiddetta malamovida.

I servizi svolti hanno consentito un buon risultato nel centro storico, con un weekend assolutamente tranquillo, che si è sviluppato sotto la vigilanza delle forze di polizia e che ha consentito, soprattutto ai giovani, di trascorrere in spensieratezza le ore serali nel centro cittadino dove d’abitudine si ritrovano per incontrarsi e socializzare.

Non si sono verificati episodi di rilievo, in quanto i controlli sono stati incisivi e puntuali da parte delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza). Particolarmente prezioso è stato il contributo fornito dalle pattuglie della Polizia Municipale, messe a disposizione dal sindaco Vivarelli Colonna, che hanno consentito di attivare attenti controlli anche riguardo ai fenomeni, particolarmente sgraditi alla cittadinanza, di degrado urbano. In tal senso molto utile a coadiuvare l’azione delle forze di polizia è stato anche il provvedimento adottato dal sindaco sulla chiusura anticipata, nel weekend, dei negozi da asporto, con la finalità di ridurre la vendita di alcolici soprattutto ai minorenni.

Il resoconto finale dei servizi ha visto l’intervento di 72 uomini delle forze dell’ordine, fra agenti in divisa ed in borghese, nonché di 3 unità cinofile.

Nel dettaglio i risultati operativi sono stati i seguenti:

Persone controllate 1.009 Persone sanzionate per violazioni alle norme anti-covid 6 Persone sanzionate per bivacco 1 Persone sanzionate per aver fornito false generalità 1 Persone accompagnate per notifica atti 3 Locali pubblici controllati 42 Locali pubblici sanzionati 6,di cui: 2 per il mancato rispetto della ordinanza di chiusura anticipata emessa dal sindaco, 1 per aver venduto sostanze alcoliche a minorenne, 1 per aver aumentato abusivamente la superfice di somministrazione di alimenti.

Questo tipo di operazione proseguirà anche nei prossimi weekend, in stretta collaborazione fra tutte le forze dell’ordine, con lo stesso vigore, al fine di garantire a tutti di poter trascorrere serenamente i fine settimana anche fino a ora tarda nel centro cittadino, in un contesto di sicurezza e legalità.