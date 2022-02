Controlli dei Nas in un negozio di sigarette elettroniche: prodotti non a norma, multa di 100mila euro

Proseguono le campagne di controllo svolte dal Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Livorno, che stavolta hanno avuto come obiettivo la tutela di fumatori e non.

I militari del Nas hanno infatti, alcuni giorni fa, ispezionato una rivendita di sigarette elettroniche, con sede a Grosseto. Un negozio specializzato che vende, oltre ai dispositivi veri e propri, anche le varie essenze e soluzioni da consumare, al posto delle classiche sigarette ed altri prodotti a base di tabacco lavorato. Come per altri settori commerciali, anche in questo ambito la normativa prevede diverse indicazioni, che in questo caso tutelano la salute degli utenti, che nel fare uso di determinati prodotti devono essere messi a conoscenza delle possibili conseguenze per la salute. Il tutto in analogia a quanto già avviene da anni in relazione alle classiche sigarette ed altri prodotti da fumo.

È così che alcuni articoli posti alla vendita nel negozio sono stati trovati privi delle indicazioni, obbligatorie per legge, in materia di tutela del consumatore. In alcuni prodotti, invece, le indicazioni, benché presenti, non erano riportate in lingua italiana. Il tutto ha comportato una segnalazione all’autorità amministrativa di due persone, cui fanno capo due distinte società che hanno distribuito alla rivendita ispezionata, per la successiva commercializzazione, gli articoli fuori norma.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro cautelare degli articoli non regolari, per un valore di circa seimila euro, ed elevato sanzioni per circa 100mila euro.