Controlli dei Nas: sequestrati 1400 oggetti irregolari, multato il titolare di un negozio etnico

Nel solco dei controlli operati dai Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Livorno nei negozi della provincia di Grosseto, alcuni giorni fa i militari hanno svolto un’ispezione in un emporio etnico a Grosseto.

Il negozio è gestito da un cittadino del Bangladesh e vende oggettistica varia: è proprio su questo tipo di articoli che i Carabinieri hanno riscontrato irregolarità. Alcuni articoli esposti per la vendita, infatti, sono stati trovati privi delle indicazioni in lingua italiana, se non del tutto mancanti di qualsiasi indicazione, atta a fornire informazioni al consumatore (ad esempio modalità di utilizzo, presenza di parti potenzialmente pericolose per i minori, precauzioni, ecc.).

Gli articoli non a norma, pendagli in metallo di varie forme e dimensioni, portachiavi in plastica, ecc., sono stati sequestrati. Circa 1400 pezzi, per un valore commerciale complessivo di 4000 euro. Nei confronti del titolare del negozio è stata elevata una multa di 1032 euro.