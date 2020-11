Rispetto Norme anti-Covid e prevenzione antidroga: controlli a tappeto della Finanza

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto rafforza ulteriormente il piano dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure di tutela dell’economia e di contenimento della diffusione del Covid-19, nonché al contrasto dei reati in genere.

Il dispositivo operativo ha visto di recente impiegati 20 militari della Compagnia di Grosseto e delle Tenenze di Orbetello e Follonica, compresi i pastori tedeschi antidroga Dankan e Banda; è stata in particolar modo controllata l’Aurelia, nella zona di confine fra il comune di Capalbio e il limitrofo comune laziale di Montalto di Castro, con il principale obiettivo di monitorare il flusso di persone e merci, oltre che intercettare eventuali indebiti attraversamenti del confine regionale, sia in entrata che in uscita.

Nel corso delle attività sono stati controllati oltre 70 mezzi e 100 persone, dalle quali sono state consegnate le previste autodichiarazioni, che saranno sottoposte agli opportuni riscontri del caso circa la veridicità delle motivazioni addotte per giustificare gli spostamenti, anche in relazione alle attività economiche esercitate.

Nel corso del pattugliamento, nel comune di Capalbio è stato individuato e multato un uomo trovato in possesso di hashish.

Altri persone sono state multate per violazioni al codice della strada: in particolare, un uomo originario del Lazio, con precedenti per furto, che non aveva mai conseguito la patente, trovato alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa, che è stata prontamente sequestrata.

“La complessiva attività svolta si inquadra tra i servizi di garanzia dell’ordine e della sicurezza economica e sanitaria compiuti dalle Fiamme Gialle con finalità preventiva a tutela della cittadinanza – si legge in una nota della Guardia di Finanza –, nell’ambito del contrasto degli illeciti in genere e dei comportamenti irresponsabili che, nel contesto emergenziale odierno, mettono in pericolo la salute di tutti”.