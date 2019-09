Blitz delle forze dell’ordine in un palazzo abbandonato: fermati due stranieri, uno sarà espulso

Continuano i controlli coordinati delle forze dell’ordine in via de’ Barberi, a Grosseto, per garantire la sicurezza della zona.

Questa mattina, è stata realizzata un’operazione congiunta con una pattuglia della Polizia di Stato, una dell’Arma dei Carabinieri, una della Guardia di Finanza ed una della Polizia Municipale nei palazzi abbandonati nella zona della Saracina.

All’interno dell’area sono stati fermati due cittadini marocchini, di cui uno irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo, di 22 anni, con precedenti per invasione di terreni ed edifici ed immigrazione clandestina, è stato accompagnato in Questura per le procedure di espulsione dal territorio dello Stato.