Controlli a tappeto in centro nel weekend: identificate oltre 700 persone, ispezionati 20 locali

Anche questo fine settimana ha visto l’intensificazione dei controlli predisposti dal Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, nel centro cittadino durante le ore serali della movida e finalizzati a prevenire e reprimere reati connessi all’abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani, spesso minorenni, che nelle scorse settimane hanno dato luogo a episodi di degrado urbano, danneggiamento e comportamenti potenzialmente pericolosi per i cittadini.

Nella serata di venerdì 18 e sabato 19 marzo, è stato attuato un nuovo servizio di controllo coordinato interforze, che ha interessato il centro storico, attuato con l’impiego di pattuglie ed equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Il centro cittadino fin dall’inizio, come oramai è ben noto, è stato suddiviso in tre zone, individuate quali maggiormente interessate dal fenomeno della movida e dalla presenza di numerosi giovani. In particolare, tali controlli hanno interessato piazza San Francesco, piazza De Maria, piazza Dante, piazza del Sale, piazza dei Martiri D’Istia, via Garibaldi, via Carducci, via Vinzaglio, e sono stati, inoltre, estesi a tutto il perimetro delle mura Medicee. I controlli, al fine di garantire una capillare presenza sul territorio delle forze di Polizia, sono stati estesi anche al perimetro esterno delle Mura medicee: in via Roma e in piazza De Maria. Contestualmente sono stati effettuati mirati controlli, da parte della Divisione Polizia amministrativa della Questura, ai locali, anche con la finalità di contrastare eventuali vendite di alcolici a minorenni.

Il servizio si è svolto in modo regolare e non si è verificata alcuna criticità di ordine pubblico. Sono state controllate oltre 700 persone e 20 esercizi pubblici. Nell’occasione non sono state elevate sanzioni.

I servizi continueranno, con la stessa intensità, durante il prossimo weekend.