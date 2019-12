Controlli a tappeto contro lo spaccio di droga: ispezionato anche un bar, sequestrata marijuana

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di droga nel comune di Roccastrada da parte della locale stazione dei Carabinieri, inaugurata recentemente.

I militari dell’Arma, infatti, hanno individuato un’attività di spaccio in un bar del paese.

Dopo aver notato dei movimenti anomali di alcuni tossicodipendenti, i Carabinieri hanno deciso di intervenire e hanno ritrovato all’interno del locale materiale per il confezionamento della droga.

Questo risultato, su cui sono in corso approfondimenti sui canali di rifornimento e le modalità di consumo degli stupefacenti,, si somma a quelli più recenti ottenuti dai Carabinieri sul territorio di Roccastrada, che hanno portato alla denuncia di tre cittadini italiani del luogo, al sequestro di 500 grammi di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato locale, e di attrezzature utilizzate per il confezionamento.

Risultati che attestano l’attenzione dell’Arma di Roccastrada su un fenomeno presente sul territorio e che si insinua tra la popolazione giovanile attraverso diversi canali di diffusione degli stupefacenti