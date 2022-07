Controlli a tappeto dei Carabinieri: identificate 154 persone, denunciate 7

La Compagnia dei Carabinieri di Pitigliano, in questi ultimi giorni ed in concomitanza con l’inizio del weekend, ha intensificato i controlli su strada, in un ambito territoriale molto vasto che da Marsiliana giunge ai comuni amiatini.

Scopo principale dei servizi posti in essere è stata la prevenzione di furti e rapine ed il monitoraggio della guida sotto effetto di sostanze alcoliche e psicotrope, causa di incidenti stradali a volte mortali.

Nell’ambito delle attività svolte sono state controllate 115 auto e 154 persone. Diverse le denunce alle competenti autorità amministrativa e giudiziaria per riscontrati illeciti. I

In particolare, sono state segnalate alla Prefettura di Grosseto tre persone trovate in possesso di hashish e marijuana.

All’Autorità Giudiziaria sono state invece denunciate complessivamente sette persone per diversi tipi di reato. Nello specifico una persona è stata trovata in possesso, a seguito di una perquisizione nella sua macchina, di un coltello a serramanico nascosto nel cruscotto della sua vettura, della lunghezza complessiva di 25 centimetri.

Il conducente di un veicolo, invece, è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi ed all’alcol. Con riguardo al parametro alcolico, il valore era talmente elevato che i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente ed al sequestro del veicolo.

Non è sfuggito al controllo dei carabinieri un caso di furto di energia elettrica, perpetrato da una famiglia ai danni di un condomino, al quale era stato manomesso il contatore della luce mediante la realizzazione di un allaccio abusivo.

Infine, il caso di una truffa aggravata ai danni di ignaro cittadino che, dopo aver messo in vendita su noto canale di compravendita commerciale una macchina agricola, consistente in una gru semovente, anziché ricevere il denaro, è stato indotto con raggiri ad accreditare la somme pattuita su carte prepagate intestate ai malfattori, mediante operazioni effettuate da uno sportello Atm delle Poste.

Nel corso dei controlli, sono stati ispezionati 23 esercizi pubblici, ritirato un documento di guida e sequestrato un veicolo.