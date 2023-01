Controlli dei carabinieri, rintracciato un partecipante al rave di Cinigiano

Una task force dei Carabinieri, dedicata alla tutela della sicurezza pubblica, ha agito nella tarda serata di ieri in diversi punti della città di Grosseto.

I militari hanno pattugliato le aree ritenute più delicate, anche in considerazione del fatto che la serata di ieri era quella che apriva un lungo fine settimana festivo. Per questo, i Carabinieri hanno fatto accesso in diversi locali , effettuando un controllo agli avventori e ai numerosi giovani nelle vicinanze. La serata si è conclusa senza criticità particolari. Un giovane è stato tuttavia portato in caserma, in quanto all’esito della verifica al terminale, a suo carico è emerso un provvedimento di rintraccio per una notifica, rivelatosi poi essere relativo ad un suo coinvolgimento nel rave party tenutosi mesi fa nelle campagne di Cinigiano. I carabinieri complessivamente impiegati sono stati circa 10, mentre le persone identificate sono state circa 50.