Operazione anti Covid delle Forze dell’Ordine: controllati 114 negozi, multate oltre 30 persone

Sono attualmente in corso operazioni delle Forze dell’Ordine, coordinate dalla Prefettura, sia a Grosseto che in tutta la provincia, per prevenire e per contrastare comportamenti illegali in violazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19.

L’operazione è attuata da agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno, dalle Polizie Municipali e di quella Provinciale. I controlli si estendono alle zone dei centri urbani, del litorale costiero e dei quartieri dove si registrano più di frequente gli assembramenti.

Nel corso dell’azione di controllo messa in atto e non ancora conclusa sono state controllati 114 esercizi commerciali e diverse decine di persone. Sono state rilevate violazioni alle norme anticovid e oltre 30 persone sono state multate per aver violato il divieto di assembramento fra persone, l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale e l’obbligo di usare la mascherina. Sono inoltre state controllate 24 persone poste in quarantena.

L’attività di monitoraggio da parte delle Forze di Polizia proseguirà pertanto anche nei prossimi giorni, soprattutto in considerazione dei nuovi divieti emanati in materia.