Controlli a tappeto nel centro storico: identificate 700 persone, multato un locale

Si sono svolti anche lo scorso fine settimana i controlli predisposti dal Questore Antonio Mannoni nel centro cittadino di Grosseto, volti a prevenire episodi di illegalità e degrado urbano.

Il servizio coordinato interforze ha visto la partecipazione di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, nonché di unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Nel complesso sono state controllate circa 700 persone persone e 21 locali, uno dei quali è stato sanzionato per violazione dell’orario di chiusura.

I controlli si sono svolti all’interno delle Mura medicee e si sono estesi nelle zone di via Roma e di piazza de Maria, senza riscontrare le criticità segnalate in passato a causa dei comportamenti dei giovani in relazione alla mala movida.

I servizi continueranno, con la stessa intensità, durante i prossimi fine settimana.