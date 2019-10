Spaccio di droga, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunciate 4 persone, cocaina sequestrata

Prosegue ininterrotta la lotta al traffico di droga nelle zone boschive del comune di Roccastrada, ed in particolare della frazione di Sticciano, da parte dei Carabinieri del luogo, che hanno passato al setaccio le aree sterrate da qualche tempo scelte da piccoli gruppi di spacciatori extracomunitari come punto di smercio per una corposa rete di clienti provenienti da diverse zone della provincia.

Ai numerosi servizi dedicati disposti anche con la collaborazione degli altri reparti dipendenti dalla Compagnia di Follonica, si aggiungono le quotidiane pattuglie che hanno consentito, dall’inizio dell’anno ad oggi, di contrastare il fenomeno, abbastanza diffuso su tutto il litorale toscano, che registra un radicamento favorito dall’ambiente impervio facilmente sorvegliabile dagli spacciatori, che organizzano veri e propri punti di osservazione e bivacchi, pronti a dileguarsi tra la vegetazione all’arrivo delle forze dell’ordine.

Nonostante queste difficoltà, i Carabinieri della Stazione di Roccastrada hanno denunciato nelle ultime settimane 4 spacciatori, segnalato per uso di sostanze stupefacenti 9 assuntori, sequestrato due auto per guida senza patente e una ventina di dosi di cocaina, oltre a strumenti per il confezionamento, telefonini e grossi coltelli e attrezzi da taglio spesso utilizzati dai trafficanti per aprirsi i varchi tra i rovi, ma anche per intimidire eventuali curiosi o acquirenti.

Questa attività, che proseguirà anche nelle prossime settimane, si sta dimostrando un valido deterrente per la clientela abituale ed occasionale che rischia, oltre alla segnalazione ed al sequestro della droga, anche provvedimenti di allontanamento ed il ritiro della patente di guida.