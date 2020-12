Controlli dei Carabinieri: fermate 422 persone, ispezionati 131 negozi, multe per oltre 5mila euro

Nel periodo della pausa natalizia le attività di controllo del territorio messe in campo dai Carabinieri della Compagnia di Grosseto sono state intense: non solo nel capoluogo maremmano, ma anche e soprattutto nelle frazioni isolate, nonché nei comuni più piccoli nelle vicinanze della città, non meno esposti a furti e truffe.

Nei 10 giorni appena trascorsi, sono state 422 le persone controllate, a piedi o alla guida di mezzi. Elevate contravvenzioni al codice della strada per oltre 5mila euro, tra cui diverse per guida in stato di ebbrezza. Controlli dedicati anche al rispetto delle norme anti covid, in cui vanno inquadrati i 131 negozi ispezionati dai Carabinieri, per cui non sono state elevate sanzioni.