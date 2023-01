Piste di sci innevate: i Carabinieri vigilano sulla sicurezza delle persone

Le prime nevi hanno iniziato a cadere sull’Amiata e così il comprensorio sciistico del territorio ha potuto riprendere vita, richiamando tanti appassionati della montagna e dello sci.

Non sono mancati all’appuntamento i Carabinieri dipendenti dalla compagnia di Pitigliano, nel cui territorio rientra la zona amiatina. Servizi di controllo in prossimità delle piste e degli impianti di risalita sono stati disposti nell’arco di tutto il fine settimana, per garantire un corretto ad ordinato afflusso, vista la notevole presenza di persone provenienti anche da fuori provincia. I Carabinieri sono presenti anche sulle piste da poco inaugurate, con pattuglie che, con gli sci ai piedi, hanno verificato che gli utenti della montagna tenessero un comportamento improntato alla sicurezza propria e degli altri.

Il lavoro finora svolto ha restituito buoni risultati: nessuna criticità particolare è stata riscontrata in questa prima fase.

I Carabinieri garantiranno una costante presenza connessa all’auspicabile presenza, nel prossimi mesi, di sciatori ed appassionati.