Applicazione norme anti Covid, controlli dei Carabinieri: multe ai locali, ritirate otto patenti

Ieri sera, a partire dalle 21, la Compagnia dei Carabinieri di Grosseto ha attuato una serie di controlli straordinari del territorio, in particolare sulla zona costiera, oggetto nell’ultimo periodo di fatti di cronaca che hanno destato preoccupazione.

Attraverso militari in borghese e in divisa sono stati effettuati controlli ai locali di Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto per verificare l’applicazione delle norme anti-covid.

Nello specifico sono stati controllati il bagno “Skipper” ed il locale “Bistrò 22”, il primo in via Roma sul lungomare ed il secondo sul corso principale del paese. Il bagno Skipper è stato sanzionato con 3400 euro di multa ed un giorno di chiusura per il mancato rispetto delle norme anti covid poiché non erano stati messi in atto dal gestore le misure volte al mantenimento della distanza interpersonale all’interno del locale. Analoga situazione per il Bistrò 22 che, pur essendosi organizzato a tal fine con personale che gestiva i flussi di ingresso, al controllo gli avventori non mantenevano la distanza di sicurezza né vi era qualcuno dello staff che ne garantiva il rispetto.

Effettuati tali controlli ai locali sono iniziati quelli volti all’ordine ed alla sicurezza pubblica con pattugliamento di strade e posti di blocco nei quali sono state ritirate 8 patenti, 4 delle quali con sanzioni anche penali poiché il tasso alcolemico superava il consentito (0.5g/l) di circa tre volte con valori che oscillavano tra 1.4 ed 1.5 g/l.

Sono state elevate due contravvenzioni per eccesso di velocità ai sensi dell’art 141 del Codice della Strada ed è stato effettuato anche un inseguimento ad un’auto non si era fermata all’alt imposto. I militari hanno poi intercettato l’auto sulla strada che conduce alla discoteca “La Capannina” e multavano il conducente con il ritiro della patente, perché trovato con una soglia di alcolemia di circa 1.4g/l, per eccesso di velocità e per non aver rispettato l’alt dei Carabinieri. I trasgressori ai quali sono state ritirate le patenti hanno un’età che oscilla dai 18 ai 23 anni.

Un giovani di 18 anni è stato inoltre denunciato a piede libero ai sensi dell’art. 688 cp (Ubriachezza).

Nel centro di Marina di Grosseto i militari della locale Stazione, insieme alla polizia Municipale di Grosseto, hanno effettuato controlli a due locali della frazione di Marina, il bar “Il Gabbianino” ed il bar “Blues Cofee”, dove hanno controllato circa 30 persone, senza elevare sanzioni ai locali poiché in regola con la normativa anti covid.