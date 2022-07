Controlli dei Carabinieri al Luna Park: verificata la sicurezza delle giostre

Prosegue l’attività posta in essere dai carabinieri della Compagnia di Orbetello nella stagione estiva.

Giovedì scorso i militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Grosseto nei confronti di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di Monte Argentario, provvedimento scaturito da un controllo svolto a maggio scorso e che aveva permesso di accertare l’avvenuta occupazione abusiva del suolo pubblico da parte di quel locale con vario mobilio (tavoli, sedie, ombrelloni e vasi) e senza il previsto titolo concessorio, che mancava per quell’area dal 2018. Il titolare del locale aveva precedentemente provato a chiedere tale concessione all’ufficio Tributi del Comune, che gliel’aveva tuttavia negata. Da qui, probabilmente, la decisione di occupare abusivamente l’area, in barba alla mancata autorizzazione amministrativa.

I militari sono anche alle prese con una serie di controlli verso altre attività ludiche estive, per la verifica della sicurezza degli impianti e del rispetto della normativa inerente gli aspetti igienico-sanitari. Sempre nella serata di giovedì scorso i militari, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e a personale dell’Asl regionale, hanno controllato i titoli autorizzatori del Luna Park montato a Monte Argentario, in località Terrarossa.

Pur con un occhio di riguardo ai reati predatori legati al turismo estivo, e che in genere vengono consumati lungo il litorale maremmano, i carabinieri rimangono concentrati anche in occasione di sporadici eventi nell’entroterra. In particolare, questa mattina i militari hanno immediatamente individuato l’autore di una rapina in abitazione perpetrata nella notte ai danni di un’anziana signora, che abita nel comune di Magliano in Toscana.

I carabinieri tuttavia sono anche impiegati sul fronte del controllo della circolazione stradale e dell’assistenza stradale, come nel caso di un incidente avvenuto martedì scorso sull’Aurelia tra due tir, quando i militari hanno prestato soccorso ai due malcapitati e gestito la viabilità sull’arteria maremmana per diverse ore, all’altezza del comune di Orbetello, nei pressi del bivio per le Quattro Strade.