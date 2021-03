Norme anti Covid, controlli a tappeto dei Carabinieri: numerose multe, chiusi tre bar

Controlli anti Covid estesi a tutta la provincia di Grosseto, quelli svolti dai Carabinieri nel corso del fine settimana appena trascorso.

Assembramenti, spostamenti non giustificati negli orari notturni, dispositivi non indossati: queste le principali motivazioni per cui i Carabinieri hanno proceduto ad elevare numerose multe, arrivando anche ad adottare dei provvedimenti di chiusura per alcuni bar della provincia.

A Grosseto e nei comuni limitrofi sono state in tutto 13 le persone sanzionate. A queste si sono aggiunte due persone di nazionalità straniera, che ieri notte avevano ingaggiato una lite rumorosa, per strada, tale da destare l’attenzione dei residenti, i quali hanno richiesto l’intervento al 112. I due contendenti sono stati multati perché fuori dall’abitazione in orario notturno. Non sono stati invece presi provvedimenti nei confronti degli esercizi di ristorazione, che si sono attenuti alle regole.

Nel territorio di Follonica sono state elevate 15 multe, nonché adottati provvedimenti di chiusura nei confronti di tre bar: in tutti e tre i casi, gli esercizi somministravano bevande all’interno del locale. In uno di questi, il bar aveva anche omesso di rispettare l’orario previsto per la chiusura serale.

Nel territorio di Pitigliano e dell’Amiata si è registrato un discreto flusso di persone, anche se ben minore rispetto alle settimane precedenti, complice anche il divieto di spostamento tra comuni: in questo contesto non sono mancate le ormai consuete persone sorprese nella zona delle terme di Saturnia, non residenti in zona e senza un giustificato motivo per potervi rimanere. Le irregolarità sono state rilevate nei comuni di Pitigliano, Saturnia, Arcidosso e Castel del Piano, per un totale di 24 sanzioni accertate.

Complessivamente, nell’arco del fine settimana sono state controllate oltre 420 persone e 350 veicoli. Le verifiche sul rispetto delle norme di contenimento della pandemia restano assidui, in considerazione dell’ondata di contagi che ha interessato tutta Italia e non ha fatto eccezione per la Maremma.