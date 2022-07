Controlli a tappeto dei Carabinieri: identificate 350 persone e fermati 150 veicoli

Prosegue l’azione di controllo straordinario del territorio intrapresa dai Carabinieri della compagnia di Grosseto per la stagione estiva.

Nel corso degli ultimi giorni sia sul territorio del capoluogo maremmano che nei comuni costieri e montani, nei quali opera la compagnia di Grosseto, sono stati numerosi gli interventi e le attività portate a termine dall’Arma.

Dal rinvenimento, a Grosseto, di una bicicletta rubata all’individuazione di alcuni insolventi che, come ogni stagione estiva, imperversano lungo la costa danneggiando i commercianti, che proprio nella estiva possono sperare in una boccata d’aria derivante dai maggiori ricavi.

Incessante anche l’attività di soccorso agli utenti della strada, come è avvenuto nel comune di Campagnatico, dove un’automobilista aveva perso il controllo della propria auto, ribaltandosi.

Non sono mancate anche le sanzioni, in tema di Codice della strada, che hanno visto due automobilisti segnalati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza, anche in questo caso in occasione di incidenti stradali.

Nel complesso, l’attività di controllo del territorio è stata pressante, con un totale di circa 350 persone controllate e circa 150 veicoli.