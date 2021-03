Controlli a tappeto dei Carabinieri: quattro persone denunciate

Nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri di Follonica e delle stazioni dei comuni limitrofi, sono state denunciate, in diverse occasioni, quattro persone.

A seguito di una perquisizione all’interno di un parco pubblico nel comune di Gavorrano, i Carabinieri hanno sorpreso un giovane in possesso di 25 grammi di hashish e 335 euro contanti, in banconote di vario taglio. Il ragazzo è stato così denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A Follonica, alcuni residenti hanno segnalato un uomo che si aggirava durante la notte con fare sospetto tra alcune attività di ristorazione della zona. Quando le pattuglie sono arrivate, hanno incrociato l’uomo, già noto per svariati precedenti, che cercava di fuggire. Raggiunto e perquisito, è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite, una torcia ed un paio di guanti (nella foto). L’uomo è stato denunciato per il possesso ingiustificato di quegli arnesi, oltre che multato perché fuori dall’abitazione in orario notturno, senza valido motivo.

A Massa Marittima, invece, un sorvegliato speciale e la sua compagna sono stati denunciati per aver abbandonato sul terreno di proprietà tre mezzi non marcianti. A loro carico era già stata emessa un’ordinanza comunale che ne disponeva lo smaltimento, ma nessuna azione era stata intrapresa. L’ulteriore sopralluogo dei Carabinieri, quindi, ha fatto scattare la denuncia per violazione della normativa ambientale.