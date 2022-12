Controlli a tappeto dei Carabinieri: recuperati 60mila euro di merce rubata, sequestrata droga

Nel mese di dicembre i Carabinieri della Compagnia di Orbetello sono al lavoro per rafforzare il fronte della sicurezza tramite diverse attività, sia di tipo repressivo che preventivo, con attenzione a tutte le fasce d’età della popolazione.

Proseguono infatti gli incontri sulla cultura della legalità nelle scuole del territorio, con particolare focus sull’odioso fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, argomento che desta particolare interesse nei ragazzi.

Nel mentre, proseguono a spron battuto anche gli incontri con la popolazione sulle truffe a danno degli anziani, con particolare riguardo al modo in cui le stesse sono strutturate e alle reali dimensioni del fenomeno, suggerendo qualche utile regola di condotta da adottare nel caso concreto.

Unico comune denominatore: segnalare, in primo luogo tramite il numero di emergenza 112.

I Carabinieri, nel corso delle chiacchierate, continuano a sottolineare l’importanza di denunciare i fatti che vedono come vittime sia anziani che bambini, nelle loro varie sfaccettature, perché solo la conoscenza di quello che accade può mettere i Carabinieri in condizione di operare correttamente.

Ma, ovviamente, l’attività dei militari prosegue decisa anche su strada, mediante duecento pattuglie impiegate per il controllo del territorio. Nelle ultime due settimane, l’intervento dei militari ha sventato importanti tentativi di furto in alcuni esercizi ed aziende della zona. Specialmente lungo l’Aurelia, con un furgone e sessantamila euro di merce recuperati e restituiti, sei persone identificate per furto e ricettazione.

Altro obiettivo è interrompere lo smercio e il consumo di sostanza stupefacente: a dicembre, cento sono stati i grammi di hashish, quindici quelli di cocaina e altrettanti i semi di marijuana sequestrati a diversi acquirenti stanziali e di passaggio, con una patente di guida ritirata ad un assuntore di droghe. Le persone segnalate alla Prefettura, trovate in possesso di stupefacenti, nel periodo considerato, sono state oltre 10.