Controlli a tappeto dei Carabinieri sulla vecchia Aurelia: 12 multe, 2 patenti ritirate

Analizzando il flusso di auto sulle principali strade di propria competenza nel periodo di maggiore affluenza turistica, i militari delle Compagnie di Carabinieri di Follonica e Piombino hanno messo a punto un piano congiunto di controllo sulla Strada Provinciale 152 vecchia Aurelia.

Con lo scopo di prevenire condotte di guida pericolose messe in atto da alcuni conducenti indisciplinati e indurli a regolare l’andamento di marcia, sono stati effettuati dei posti di blocco nei due sensi di marcia della vecchia Aurelia.

Nel corso dell’operazione, sono state controllate 40 autovetture ed identificate 61 persone. Nonostante la presenza di divise, diversi automobilisti sono stati “pizzicati” in violazione al Codice della Strada, tanto che sono state elevate 12 sanzioni amministrative e ritirate due patenti di guida. Le violazioni accertate sono legate perlopiù ad un uso improprio della strada, dalla velocità non commisurata, al sorpasso in tratti vietati.

Il servizio sarà ripetuto anche nei giorni a venire, con lo scopo di garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.