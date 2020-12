Festività natalizie, controlli a tappeto dei Carabinieri: sorpreso a guidare senza patente e denunciato

Un uomo di Roccastrada è stato denunciato dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Grosseto poichè sorpreso alla guida di un veicolo sprovvisto di patente in quanto mai conseguita.

Nel corso di questo biennio, all’uomo era già stata contestata un’identica violazione, ma evidentemente senza alcun esito. Al suo accompagnatore, nonché proprietario dell’auto, i Carabinieri hanno sequestrato un grammo di hashish detenuto per uso personale. Per tale motivo quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura di Grosseto e ad entrambi, sopresi chiaramente in giro per il paese senza un valido motivo, è stata contestata la violazione amministrativa per aver trasgredito il Dpcm entrato in vigore in occasione delle festività.

Ulteriori controlli hanno portato i Carabinieri di Massa Marittima e Gavorrano a segnalare alla Prefettura di Grosseto altri due uomini, trovati in possesso rispettivamente di 15 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina.

La droga, anche in questo caso, era detenuta per uso personale ed anche per loro, oltre alla segnalazione alla Prefettura di Grosseto, sono state contestate le violazioni al Dpcm, che si aggiungono ad altre due contestate dai Carabinieri ad altrettante persone ‘pizzicate’ a spasso senza una valida motivazione.