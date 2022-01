Controlli antidroga dei Carabinieri: 15enne trovato con 15 dosi di hashish

I carabinieri della Compagnia di Pitigliano hanno svolto nella settimana appena trascorsa un servizio straordinario di controllo del territorio, volto a prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei furti in abitazione e, nel contempo, hanno ispezionato alcuni locali per il rispetto della normativa anticovid.

In tale contesto le pattuglie, impegnate su tutto l’ampio territorio, dai comuni dell’Amiata a Marsiliana, hanno passato al setaccio, nella notte tra venerdì e sabato, oltre 40 veicoli ed identificato circa 60 persone. Il servizio ha interessato, come si diceva, anche bar, ristoranti e strutture ricettive, per il rispetto da parte dei gestori degli obblighi attinenti alla normativa di contenimento pandemico.

Durante i controlli su strada, e precisamente nei comuni di Pitigliano e Manciano, i Carabinieri hanno fermato due persone (in due distinte occasioni), trovate in possesso di sostanze stupefacenti. A Pitigliano i Carabinieri, insospettiti dal comportamento di un quindicenne, che, resosi conto della presenza dei militari, si era affrettato a sparire dalla loro vista, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto 15 dosi di hashish, già pronte per essere vendute, oltre ad un bilancino e materiale per il confezionamento. A Manciano invece, una pattuglia dei carabinieri ha rinvenuto, nel vano porta oggetti di un’auto condotta da un ventunenne del luogo, altro hashish e nella sua abilitazione un bilancino elettronico e arnesi per il taglio dello stupefacente.

Questi invece i risultati registrati nel corso dei controlli ai locali pubblici: il primo esercizio è un locale che si trova a Saturnia, dove i militari hanno verificato il possesso della certificazione Covid-19 ai titolari e ai dipendenti di due bar e di un ristorante del territorio.

Nella zona dell’Amiata è stato controllato un bar di Santa Fiora. Dall’attività non è emersa alcuna violazione: tutti i presenti, circa trenta persone, nel rispetto delle regole anti covid, erano in possesso del greenpass , che hanno mostrato senza problemi.