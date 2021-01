Controlli dei Carabinieri nella notte di Capodanno: tre persone denunciate

Il lavoro degli uomini dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Follonica non si è fermato neppure nella notte di Capodanno, durante la quale è stato incrementato l’impiego delle pattuglie sul territorio al fine di garantire una maggiore sicurezza in favore dei cittadini.

Nel corso della notte i militari hanno bloccato un uomo originario di Gavorrano, denunciandolo per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di due piedi di porco ed un bastone in ferro, nonché oggetti vari di dubbia provenienza, consistenti in medicinali, abiti, occhiali, borselli, attrezzi da lavoro (nella foto). Sono in corso accertamenti per stabilire se quegli oggetti siano il frutto di furto messo a segno poco prima.

Sempre nella notte un uomo di Scarlino è stato denunciato poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di un coltello di 22 centimetri che aveva con sé mentre girava indisturbato per le vie della città.

Infine, un altro uomo originario di Gavorrano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Grosseto poiché, a seguito di un controllo effettuato dagli uomini dell’Arma, non risultava aver mai comunicato il cambio del luogo di custodia di alcune armi regolarmente detenute che, stando alla violazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono quindi state sequestrate per le valutazioni dell’Autorità Giudiziaria.