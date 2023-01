Controlli a tappeto dei Carabinieri sull’Aurelia: 300 persone identificate, 200 veicoli fermati

Nel mese di gennaio scorso, i Carabinieri della compagnia di Orbetello hanno organizzato dei servizi straordinari di controllo del territorio, volti a incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dalla popolazione.

Osservata speciale rimane la tratta dell’Aurelia che attraversa il territorio della Compagnia, direttrice fondamentale per tutti i trasferimenti in auto e utilizzata anche dai malintenzionati. Motivo per cui sono stati eseguiti posti di blocco straordinari a Monte Argentario e su diversi tratti dell’Aurelia tra Orbetello e Chiarone, con l’intento di intercettare e monitorare autovetture e mezzi in circolazione.

Al momento, i servizi hanno restituito buoni risultati: più di 300 persone fermate e identificate, 200 i mezzi controllati, con diverse perquisizioni personali e dei veicoli effettuate. Attività che hanno portato anche all’adozione di provvedimenti amministrativi, dato che alcuni autisti e passeggeri sono stati trovati in possesso di quantità di stupefacenti, per uso personale. Per questo, sono partite alcune segnalazioni alle Prefetture competenti a carico delle persone fermate, quali assuntrici di droghe. Oltre al sequestro dello stupefacente, le persone si sono viste ritirare la patente

L’attività messa in atto ha assicurato anche una maggiore sicurezza stradale: la presenza costante di pattuglie in divisa sulla strada ha dissuaso infatti i guidatori dall’avere condotte di guida azzardate, potenziale fonte di incidenti.