Controlli a tappeto dei Carabinieri: identificate 100 persone, fermati 50 veicoli

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Pitigliano, non solo in considerazione dell’aumentata esigenza di sicurezza in questo particolare periodo prefestivo, ma anche per rispondere ad una esigenza di prossimità alla cittadinanza che, in poche parole, chiede la presenza assidua delle pattuglie dell’Arma sul territorio, per vigilare su di loro, i loro cari e i loro beni.

Nel corso della settimana appena trascorsa ci sono state due operazioni, che hanno interessato prevalentemente i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Pitigliano, Sorano e Manciano, dal 12 al 15 dicembre.

Un dispiegamento di forze importante, costituito da circa 20 pattuglie, impiegate in orario serale e notturno, con compiti di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Attenzione rivolta alle frazioni, alle abitazioni isolate, ma anche ai piccoli centri dove il clima festivo può portare anche fenomeni di vandalismo, degrado e condotte pericolose alla guida, dovute all’eccessiva assunzione di alcol.

Nel corso delle operazioni, sono stati eseguiti numerosi posti di blocco, che, nonostante il maltempo di quei giorni, hanno permesso complessivamente di identificare circa 100 persone e controllare 50 mezzi, in alcuni casi sanzionati per violazioni al Codice della strada. Verificate anche le presenze in circa 15 locali pubblici e “raggiunte” oltre 450 abitazioni isolate.

Gli stessi controlli verranno replicati, anche in altre zone della provincia, lungo tutta la pausa festiva.