Guida un’auto, ma non ha mai preso la patente: maxi multa di oltre 5mila euro

Anche a Follonica, i Carabinieri sono impegnati nei controlli in questo periodo festivo, intensificando sia l’attività preventiva contro i furti, sia tenendo un occhio costante alla movida nell’ambito della città del Golfo.

Nei giorni scorsi i militari hanno proceduto ad attuare un piano operativo nelle aree di maggiore aggregazione giovanile con una serie di posti di blocco. Numerosi gli automobilisti sottoposti ad accertamento mediante etilometro, di cui due sono risultati positivi all’alcol test. Si tratta in entrambi i casi di ragazzi giovani, trovati con un tasso di concentrazione di alcol superiore al limite di legge.

L’attività ha riguardato anche il possesso dei requisiti per la conduzione dei veicoli, per cui in un caso un uomo è stato trovato a guidare un’ automobile, a lui regolarmente intestata, pur non avendo la patente, perché mai conseguita. Nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro.

Come in altre zone della provincia, e come si sta facendo già da alcune settimane, l’Arma dei Carabinieri garantirà in maniera costante, anche nei giorni festivi, una presenza significativa di pattuglie su tutte le strade, per garantire un Natale in massima sicurezza.